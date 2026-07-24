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24 июля, 13:26

Политика

Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям главкома ВСУ Драпатого

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СК отметили, что слова Драпатого демонстрируют пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

Поводом для проверки стало видеоинтервью Драпатого, которое распространилось в Сети. В нем украинский военачальник назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование", а жителей Донбасса "не желающим работать контингентом", которому необходимо привить идеи украинского национализма.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать эти высказывания. Он допустил, что высказывания, вероятно, были сказаны давно, а обнародовали их только сейчас. Дюжаррик также добавил, что взгляды организации на конфликт на Украине остаются неизменными.

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