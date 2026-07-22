22 июля, 14:07Политика
Драпатый разместил в соцсети нацистский лозунг после назначения новым главкомом ВСУ
Фото: ТАСС/EPA/OLEKSANDR KLYMENKO
Назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый разместил нацистский лозунг на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Пост он опубликовал после своего назначения. В своем обращении Драпатый также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и пообещал ответственно выполнять свои обязанности.
В июле Зеленский отправил в отставку Александра Сырского и назначил на пост главкома ВСУ Драпатого, который с лета прошлого года был командующим объединенными силами ВСУ. До этого он занимал должность замначальника Генштаба по подготовке военных.
Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, новый главком ВСУ является 100-процентным бандеровцем и нацистом. По его словам, еще в 2014 году Драпатый прославился жестоким подавлением восстания в Мариуполе и террором.