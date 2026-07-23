Инфекционист Мухина: россиянам в дачный сезон грозит туляремия

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В дачный сезон россияне рискуют заразиться туляремией – инфекцией, переносчиками которой выступают дикие грызуны, зайцы, иксодовые клещи и слепни-златоглазики. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с изданием "Абзац".

По ее словам, возбудителем заболевания является грамположительная бактерия. Она способна удерживаться внутри макрофагов человека, размножаться в их цитоплазме и вызывать скрытое начало инфекции.

Причем опасность представляет не только укус зараженного животного или насекомого, но и контакт с кожей, слизистыми или фекалиями. В частности, бактерия проникает в организм через ссадины и порезы, при стирке одежды, через загрязненную воду или пищу, а также воздушно-капельным путем.

Как уточнила Мухина, проявления туляремии разнообразны. Например, в месте контакта может образоваться язвочка, сопровождающаяся болезненными лимфоузлами. Также возможна форма без язвы – только увеличенные и болезненные лимфоузлы. Вместе с тем встречается редкая форма в виде конъюнктивита с отеком и поражением лимфоузлов слезного канала, воспалением ротоглотки и местной реакцией лимфоузлов. Иногда инфекция проявляется как пневмония с кашлем, болью в груди и лихорадкой.

"Самой опасной считается тифоподобная форма: высокая лихорадка, слабость, головная боль комбинируется с генерализованной слабостью и заторможенностью", – предупредила эксперт.

Инкубационный период при туляремии обычно составляет от 3 до 5 дней, но может варьироваться от 1 до 14 дней. При подозрении на инфекцию врач настоятельно рекомендовала немедленно обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.

Для защиты от заражения Мухина советует не пренебрегать закрытой одеждой, перчатками и очками, а также использовать репелленты, отпугивающие насекомых. Возникшие ранки следует обрабатывать антисептиками. Еду и воду перед употреблением необходимо обязательно подвергать воздействию высоких температур.

Ранее врач-терапевт Дарья Богомолова предупредила об опасности укуса овода. По ее словам, он представляет особую опасность среди всего разнообразия беспозвоночных, поскольку его укус может привести к миазу – заболеванию, при котором личинки развиваются в тканях человека.

В случае обнаружения раны она советовала промыть ее мыльным раствором, приложить холодный компресс через ткань и нанести мазь от зуда, а при необходимости принять антигистаминные препараты.