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23 июля, 14:23

Шоу-бизнес

Бывшая жена Диброва решила подать в суд на Елену Товстик из-за оскорблений

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина готовит иск на Елену Товстик из-за резких высказываний в ее адрес. Об этом сообщила адвокат Дибровой Марина Дубровская в комментарии порталу Super.

"Мы вынуждены подать в суд иск о защите чести и достоинства. Понимаем, что для Елены это очередной способ напомнить о себе, но осознанно идем на это. Будем воспитывать неуча рублем и законом", – заявила Дубровская.

По словам адвоката, завершение отношений Романа Товстика с Еленой оказалось сложным, а ее публичные высказывания продолжались более года.

Елена и Роман Товстик были женаты 19 лет, у них шестеро совместных детей. Об их расставании стало известно летом 2025 года, развод был оформлен осенью того же года.

СМИ писали, что у главы семейства роман с Полиной Дибровой. Семья Дибровых также распалась. Позже Роман и Полина подтвердили свои отношения.

В июле 2026 года Елена выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она заявила, что они якобы подвергают ее детей опасности, и обвинила Романа в обесценивании ее роли матери.

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