24 июля, 21:08Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о реакции Джигана на ее первый трек
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Оксана Самойлова заявила, что рэпер Джиган поинтересовался, посвящена ли ему ее дебютная песня. Об этом она рассказала в беседе с порталом Super на фестивале Dream Fest в Баку.
"Он слушал еще зимой, когда только его написали. Он такой: "Это про меня?" Я такая: "Нет", – поделилась блогер.
Самойлова пояснила, что не хотела адресовать трек определенному человеку, а лишь воссоздала собирательный образ.
Также она рассказала о планах после расставания с Джиганом. Блогер отметила, что в ближайшие два года не намерена вступать в новый брак и не принимает ухаживания поклонников, хотя может получать от них подарки. В качестве примера Самойлова привела подаренную ей лошадь.
Блогер в начале июля представила свой первый рэп-сингл "Мамми", взяв творческий псевдоним Sammy. Трек, воспевающий уверенность в себе, сразу же занял первую строчку в чарте BandLink по количеству предсохранений.
Продюсер Сергей Дворцов оценил вокальные способности Самойловой, однако раскритиковал композицию за легкомысленность и техническую недоработанность. Он также предположил, что к записи причастен Джиган, и порекомендовал Самойловой сменить музыкальное направление на более лирическое, чтобы не провоцировать негатив со стороны аудитории.