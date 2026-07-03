Блогер Самойлова выпустила дебютный трек "Мамми"

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Блогер Оксана Самойлова выпустила дебютный трек "Мамми" под творческим псевдонимом Sammy. Песня успела возглавить чарт BandLink по числу пресейвов, сообщили "Газете.ру" в пресс-службе VK Records.

"Я не планировала этого, но так получилось, что мой первый трек – это аффирмация для девчонок. Я подумала: "Зачем писать грустную музыку, нам нужен другой вайб", поэтому моя песня о том, какие мы, девочки, классные", – рассказала блогер.

"Мамми" представляет собой рэп-трек, посвященный уверенности в себе. В нем рассказывается история о девушке, которая сама задает правила и выбирает ритм жизни.

Продюсер Сергей Дворцов оценил песню Самойловой. Он отметил наличие у нее вокальных данных, однако назвал "Мамми" недоработанной и легкомысленной. Он считает, что к созданию трека мог бы причастен бывший муж блогера Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн). По мнению Дворцова, песня может понравиться зумерам, но не взрослым поклонникам.

"Мой совет Оксане личный – пересмотреть свой репертуар и уйти хотя бы немножко в лирику, в патриотическую направленность, в семейные ценности. Тогда ее не захейтят, тогда ее еще больше полюбят", – передает слова продюсера Пятый канал.

Самойлова инициировала бракоразводный процесс в октябре 2025 года. Суд предоставил ей и Джигану 2 месяца для примирения, однако пара не смогла наладить отношения.

Позднее рэпер подал встречный иск и потребовал признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин утверждал, что документ был подписан в тот период, когда музыкант был в уязвимом состоянии.

В апреле 2026 году бывшие супруги заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, после чего их брак был официально расторгнут.