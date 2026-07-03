03 июля, 17:55Происшествия
Более 60 животных и птиц забрали с территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина
Фото: телеграм-канал Mash
С территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина после нападения примата, изъяли более 60 животных и птиц, рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
Например, был изъят один кинкажу, один гуанако и один гиббон, а также:
- две ламы;
- три тамарина;
- два александровских попугая;
- четыре кошачьих лемура;
- четыре фенека;
- шесть попугаев аратинги;
- шесть зеленых мартышек;
- двенадцать макак-резус;
- десять кенгуру-валлаби;
- два попугая ара;
- восемь попугаев жако;
- один лемур черный.
В прокуратуре республики сообщили, что изъятые животные были переданы на содержание в краевой сафари‑парк, расположенный в Краснодаре.
Инцидент, ставший основанием для изъятия животных, произошел 2 июля. 84‑летняя женщина, осуществлявшая уход за питомцами, в ходе обслуживания вольера не удостоверилась в безопасности своих действий и открыла его. В результате нападения примата женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Животные принадлежали внучке погибшей, она содержала их в вольере на территории частного дома в садоводческом товариществе Тахтамукайского района незаконно. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.