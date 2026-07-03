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03 июля, 17:55

Происшествия

Более 60 животных и птиц забрали с территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина

Фото: телеграм-канал Mash

С территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина после нападения примата, изъяли более 60 животных и птиц, рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Например, был изъят один кинкажу, один гуанако и один гиббон, а также:

  • две ламы;
  • три тамарина;
  • два александровских попугая;
  • четыре кошачьих лемура;
  • четыре фенека;
  • шесть попугаев аратинги;
  • шесть зеленых мартышек;
  • двенадцать макак-резус;
  • десять кенгуру-валлаби;
  • два попугая ара;
  • восемь попугаев жако;
  • один лемур черный.

В прокуратуре республики сообщили, что изъятые животные были переданы на содержание в краевой сафари‑парк, расположенный в Краснодаре.

Инцидент, ставший основанием для изъятия животных, произошел 2 июля. 84‑летняя женщина, осуществлявшая уход за питомцами, в ходе обслуживания вольера не удостоверилась в безопасности своих действий и открыла его. В результате нападения примата женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Животные принадлежали внучке погибшей, она содержала их в вольере на территории частного дома в садоводческом товариществе Тахтамукайского района незаконно. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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