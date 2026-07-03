Более 60 животных и птиц забрали с территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина

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С территории частного дома в Адыгее, где погибла женщина после нападения примата, изъяли более 60 животных и птиц, рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Например, был изъят один кинкажу, один гуанако и один гиббон, а также:



две ламы;

три тамарина;

два александровских попугая;

четыре кошачьих лемура;

четыре фенека;

шесть попугаев аратинги;

шесть зеленых мартышек;

двенадцать макак-резус;

десять кенгуру-валлаби;

два попугая ара;

восемь попугаев жако;

один лемур черный.

В прокуратуре республики сообщили, что изъятые животные были переданы на содержание в краевой сафари‑парк, расположенный в Краснодаре.

Инцидент, ставший основанием для изъятия животных, произошел 2 июля. 84‑летняя женщина, осуществлявшая уход за питомцами, в ходе обслуживания вольера не удостоверилась в безопасности своих действий и открыла его. В результате нападения примата женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Животные принадлежали внучке погибшей, она содержала их в вольере на территории частного дома в садоводческом товариществе Тахтамукайского района незаконно. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

