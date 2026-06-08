08 июня, 15:26Происшествия
В Таиланде 6-летний мальчик скончался после нападения обезьяны
Фото: 123RF.соm/ whitcomberd
В Таиланде 6-летний мальчик погиб после нападения длиннохвостой макаки, сообщает Bangkok Post со ссылкой на правоохранителей.
Обезьяна принадлежала дедушке мальчика и была привязана на улице рядом с магазином. В какой-то момент ребенок проходил мимо, и животное на него накинулось. Он получил травмы груди и ноги.
Правоохранители отметили, что расследование продолжается. В СМИ добавили, что обезьяна продолжает находиться на привязи за магазином.
Ранее в городе Балаково Саратовской области обезьяна напала на 5-летнюю девочку: владелец контактного зоопарка разрешил покормить животное, однако один из приматов повредил ребенку палец. До этого в том же торговом центре животное напало на 27-летнюю девушку.