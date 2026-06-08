В Таиланде 6-летний мальчик скончался после нападения обезьяны

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В Таиланде 6-летний мальчик погиб после нападения длиннохвостой макаки, сообщает Bangkok Post со ссылкой на правоохранителей.

Обезьяна принадлежала дедушке мальчика и была привязана на улице рядом с магазином. В какой-то момент ребенок проходил мимо, и животное на него накинулось. Он получил травмы груди и ноги.

Правоохранители отметили, что расследование продолжается. В СМИ добавили, что обезьяна продолжает находиться на привязи за магазином.

Ранее в городе Балаково Саратовской области обезьяна напала на 5-летнюю девочку: владелец контактного зоопарка разрешил покормить животное, однако один из приматов повредил ребенку палец. До этого в том же торговом центре животное напало на 27-летнюю девушку.

