Более 6 тысяч первокурсников поступили в московские колледжи на творческие специальности

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 6 тысяч первокурсников в этом году поступили в столичные колледжи на специальности в сфере креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Самым востребованным направлением стал графический дизайн, который выбрали более 2 тысяч абитуриентов. Также в число популярных специальностей вошли дизайн, моделирование и технология изготовления одежды, кино- и телепроизводство, анимация, реклама и ювелирное дело.

Как отметили в департаменте, сейчас в 31 московском колледже доступно 34 специальности креативной сферы. Учебные программы разработаны совместно с работодателями, а две трети учебного времени занимает практика. Студенты создают медиаконтент, разрабатывают дизайн продукции, шьют коллекции одежды и работают над проектами для музеев и выставок.

Партнерами колледжей стали более 800 компаний, среди которых "Союзмультфильм", Sunlight, "Сбермаркетинг", издательство "Эксмо", телеканал RT, Государственный академический Большой театр России и фонд "Росконгресс". Студенты проходят практику в кинопарке "Москино", участвуют в сценарных лабораториях и работают над проектами совместно с представителями индустрии.

С 2023 года в колледжах обновили более 200 мастерских, включая кинопавильоны, студии звукозаписи, швейные и ювелирные мастерские, а также лаборатории компьютерного дизайна и анимации.

К примеру, студенты технологического колледжа № 21 представили коллекцию одежды "Морская симфония" на China Fashion Week в китайском городе Санья. За два месяца они создали более 20 изделий под руководством дизайнера Фарруха Болтабаева, а лицом коллекции стала китайская модель Ли Цинь.

Студентка Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина Екатерина Керсановская во время практики в центре "Профессии будущего" разработала дизайн рекламной кампании к Международному женскому дню. Ее проект победил в конкурсе издательского дома "Аргументы и факты" и был размещен более чем на 150 рекламных поверхностях в Москве и других городах-миллионниках.

В департаменте также сообщили, что с 2023 по 2025 год повышение квалификации прошли 80% преподавателей колледжей, а к 2028 году обучение завершат все мастера производственного обучения.

Кроме того, в 2028 году в Москве планируют открыть новый арт-колледж площадью более 50 тысяч квадратных метров, где будут готовить специалистов для киноиндустрии, рекламы, дизайна, фотографии, печатного дела и декоративно-прикладного искусства.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в ходе приемной кампании 2026 года в колледжи и техникумы подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

