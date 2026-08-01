Почти 3 млн заявлений подано в колледжи и техникумы РФ в 2026 году

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В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании 2026 года подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на бюджетные места в московские колледжи зачислены свыше 41 тысячи 9-классников.

При этом, чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей.