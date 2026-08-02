Погибший при взрыве в Москве охранник посмертно получит премию имени Кеосаяна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Охранник, погибший при взрыве самодельного взрывного устройства рядом с рестораном на Кудринской площади в Москве, посмертно удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в MAX.

Взрыв прогремел в столичном ресторане вечером в субботу, 1 августа. В этот момент заведение было закрыто на частное мероприятие. К месту происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве.

В ходе расследования удалось выяснить, что причиной ЧП стал подрыв самодельного взрывного устройства. Его пыталась пронести женщина, но ее остановил охранник.

В результате они оба погибли, третьей жертвой стал посетитель. В свою очередь, ранения получил 21 человек.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил Сергей Собянин. Мэр уточнил, что пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.