Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 23:09

Происшествия

Подрыв взрывного устройства произошел в ресторане на Кудринской площади

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что устройство в ресторан пыталась пронести женщина, однако ее остановил охранник. Он, как и злоумышленница, погиб на месте. Третьим погибшим стал один из посетителей заведения.

Всего в результате случившегося ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

О взрыве на Кудринской площади стало известно вечером 1 августа. В СМИ писали, что инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

В настоящий момент там работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов указывал, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также


происшествиягород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика