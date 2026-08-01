Подрыв взрывного устройства произошел в ресторане на Кудринской площади

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что устройство в ресторан пыталась пронести женщина, однако ее остановил охранник. Он, как и злоумышленница, погиб на месте. Третьим погибшим стал один из посетителей заведения.

Всего в результате случившегося ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

О взрыве на Кудринской площади стало известно вечером 1 августа. В СМИ писали, что инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

В настоящий момент там работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов указывал, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

