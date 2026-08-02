Президент Армении принял отставку правительства

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о принятии отставки правительства. Это следует из документа, опубликованного на сайте главы государства.

Согласно конституции республики, в день первой сессии Национального собрания нового созыва кабинет министров подает прошение об отставке президенту. После начала полномочий новоизбранного парламента глава государства немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство.

В рамках заседания правящая партия "Гражданский договор" предложила на пост спикера парламента кандидатуру Рубена Рубиняна. Он в 2018–2019 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел Армении, был депутатом двух созывов, заместителем председателя Национального собрания, а также переговорщиком с Турцией в рамках урегулирования двусторонних отношений.

В свою очередь, оппозиционный блок "Сильная Армения" планирует выдвинуть на пост вице-спикера парламента нового созыва кандидатуру адвоката Арама Вардеваняна. Как пояснил лидер фракции Нарек Карапетян, данное решение принято с учетом его опыта и профессионализма.

В начале июня в Армении прошли парламентские выборы. Явка составила 58,97%. В мероприятии участвовали 18 партий и блоков. Победу одержала фракция "Гражданский договор", которая получила 726 819 голосов (49,746%).

После этого ряд политических сил республики подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Они заявляли о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса и нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд оставил в силе решение Центризбиркома об утверждении итогов голосования.