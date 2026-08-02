ВСУ потеряли два пункта управления БПЛА на алексеево-дружковском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Южной группировки войск на алексеево-дружковском направлении ликвидировали два пункта управления беспилотниками и три наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузами боеприпасов и материальных средств Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады обнаружили первый пункт управления БПЛА противника во время поддержки наступающих мотострелковых подразделений. Координаты цели передали расчету 152-миллиметрового орудия 2А36. После нескольких попаданий артиллерии пункт управления вместе с живой силой был уничтожен.

Второй пункт управления БПЛА нашли те же операторы. Его координаты передали расчету ударных дронов. Двумя точными попаданиями FPV-дронов объект уничтожили.

Кроме того, на этом же направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили три наземных робототехнических комплекса, которые доставляли материальные средства и боеприпасы к передовым позициям противника. Ударные дроны точными попаданиями уничтожили все три НРТК вместе с грузом.

В Минобороны отметили, что уничтожение пунктов управления БПЛА и роботизированных комплексов нарушило систему управления и снабжения подразделений ВСУ на данном участке.

В рамках еще одной операции российских военнослужащих были поражены военные объекты на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Целями массированных ударов стали предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области. Эти объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.