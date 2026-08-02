Напавший с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве направлен на психиатрическую экспертизу

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве, направили в медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал, что фигуранта доставили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

О ЧП в офисе "Мои Документы", расположенном на улице Борисовские Пруды в районе Братеево, стало известно 3 июня. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее одного удара ножом.

Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи, а нападавшего задержали охранники центра. Правоохранительные органы сообщили, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Близкая родственница жертвы рассказала, что сотрудница МФЦ находится в реанимации. Женщина проработала в центре около двух лет, выполняя обязанности администратора на стойке информации. У нее остался маленький ребенок.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В рамках расследования суд заключил обвиняемого под стражу до 3 августа.