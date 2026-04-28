Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:25

Происшествия

Мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержан 18-летний местный житель, который украл букеты цветов и раздавал их прохожим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

О случившемся в правоохранительные органы заявил цветочный магазин на улице Дубравной. В ходе расследования выяснилось, что ранее судимый злоумышленник повредил входную дверь заведения и похитил несколько букетов общей стоимостью 5 тысяч рублей.

"Молодой человек признался в содеянном", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства вести себя надлежащим образом. Ущерб, нанесенный владельцу магазина, возмещен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что лжериелтор похитил из квартиры москвички дорогостоящие часы. Мужчина связался с ней под предлогом видеосъемки для покупателя. Попав в квартиру, он зашел в гардеробную и украл часы, пока хозяйка ждала на кухне.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика