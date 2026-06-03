03 июня, 19:46Происшествия
Экс-игрок сборной РФ по футболу Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
Бывший игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве. Об этом сообщил SHOT в MAX.
Авария случилась на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, футболист столкнулся на мотоцикле с машиной скорой помощи. В результате 39-летний спортсмен был доставлен в больницу с травмой левого предплечья.
В свою очередь, канал Baza сообщил, что в аварии виноват Кудряшов. По данным СМИ, при перестроении он не выдержал необходимую дистанцию и подрезал скорую.
Кудряшов завершил спортивную карьеру в феврале 2024 года. Он играл в футбольных клубах "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Сочи", "Факел", а также в турецких командах "Истанбул Башахшехир" и "Антальяспор". Сборную России игрок представлял с 2016 по 2021 год. В настоящее время спортсмен выступает за команду 2DROTS в Медиалиге.
Ранее машина экс-игрока "Спартака" Александра Прудникова попала в ДТП в центре Москвы. Авария произошла днем 24 мая на Мичуринском проспекте. Предварительно, иномарка Porsche столкнулась с автомобилем спортсмена, после чего последнее транспортное средство перевернулось.
В результате травмы получил один человек. В момент ДТП экс-футболист не был за рулем. Однако позднее он приехал к месту аварии. Также СМИ сообщили, что водитель Porsche отказался проходить медосвидетельствование на месте происшествия.
Спустя время в X5 Group сообщили, что за рулем Porsche был управляющий директор подразделения "Х5 Транспорт" Кирилл Кузьменко. Поведение мужчины охарактеризовали как недопустимое и не соответствующее ценностям компании. В результате ретейлер уволил мужчину из компании.
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