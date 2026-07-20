Wildberries сохранит выплаты сотрудникам логоцентров в случае эвакуаций

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Wildberries сохранит привычный уровень выплат для сотрудников логистических центров при эвакуациях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На всех логистических объектах Wildberries в России вводятся новые правила, которые будут применяться при возникновении нештатных ситуаций, требующих временной приостановки работы и эвакуации людей", – указано в заявлении.

Компания пересмотрела размер выплат так, чтобы компенсировать работникам складов средства, не полученные за затраченное время в случаях эвакуаций.

Логистические центры маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке ВСУ в ночь на 18 июля.

В результате на первом объекте погибли 7 сотрудников, еще 25 пострадали. В Подмосковье погиб 1 человек, число раненых составило 57.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье.

