Два нефтяных танкера подорвались в районе Ормузского пролива

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Два танкера, перевозившие нефть, подорвались при попытке пройти Ормузский пролив опасным путем. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Как уточняет иранское агентство IRNA, на месте происшествия идет спасательная операция. Экипажи экстренно покидают аварийные суда.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.