Академик РАН Онищенко перечислил "молодеющие" болезни

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, за последние 30 лет заболеваемость раком среди людей до 50 лет выросла на 24%. Такая тенденция связана в том числе с улучшением диагностики, поскольку чем раньше их выявляют, тем больше шансов на излечение.

"Нейродегенеративные заболевания тоже молодеют – это болезнь Альцгеймера, деменция, они раньше были у очень пожилых людей. Сегодня деменция диагностируется пациентам моложе 50 лет", – цитирует Онищенко РИА Новости.

Вместе с тем у молодых людей также чаще стали выявлять снижение плотности костной ткани, остеохондроз и артрит. Причинами "омоложения" болезней академик назвал малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, алкоголь, хронический стресс, недостаток сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятные экологические факторы.

В качестве профилактики Онищенко рекомендовал правильное питание, регулярную физическую активность, контроль веса, отказ от вредных привычек и своевременные медицинские осмотры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова высказала опасения относительно возможного распространения сахарного диабета в стране. Она отметила, что данные за прошлый год вызывают тревогу.

На проблему также обращал внимание премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках борьбы с этим недугом он объявлял о выделении кабмином 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Помощь станет частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".