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21 июля, 16:59

Культура

Михаил Ефремов сыграет первую после выхода из колонии роль в фильме

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в фильме "Отец. Еще отец" впервые после освобождения из колонии. Об этом стало известно в ходе питчинга "Фонда кино" в Минкультуры, трансляция которого велась на сайте компании.

Режиссером картины выступил Александр Баршак. Жанр ленты заявлен как комедийная драма. Вместе с Ефремовым главную роль также исполнит Данила Козловский. Кроме того, в актерский состав вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Бюджет фильма составляет 130 миллионов рублей. Дистрибьютором будет "НМГ Кинопрокат". В рамках презентации создатели фильма отметили, что эта работа соответствует ряду государственных приоритетов в области культуры.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.

В том же году он стал актером театра "Мастерская 12". Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что Ефремов лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.

В марте 2026 года артист впервые вышел на сцену к широкой публике. В драме "Без свидетелей" театра "Мастерская "12" он сыграл главную роль – бывшего мужа героини.

Зрители оценили возвращение актера Ефремова на сцену после освобождения из колонии

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