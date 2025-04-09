Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии по УДО, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

В настоящий момент Ефремов направляется в Москву, добавил он. По словам адвоката, актер после окончания лечения планирует вернуться к своей карьере.

"Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. И даже здесь он снимал короткие фильмы", – поделился Падалко.

Артист был приговорен к 7,5 года колонии после аварии в Москве в 2020 году. Управляя автомобилем, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

В марте текущего года судом было удовлетворено ходатайство Ефремова об УДО. Артист присутствовал на заседании в режиме видеосвязи и пообещал, что откажется от алкоголя. Он рассказал, что пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить шитье и резьбу по дереву.

Как ранее заявил Падалко, после выхода из колонии актер хочет в первую очередь хочет восстановить здоровье. По словам адвоката, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, у артиста наблюдаются одышка и проблемы с передвижением.

Вместе с тем руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что в случае УДО суд может предъявить артисту некоторые требования, в частности, не менять постоянное место проживания, работы или учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.