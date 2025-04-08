ФСИН опровергла сообщения о фуршете для заключенных перед освобождением Ефремова

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Сообщения СМИ о том, что актер Михаил Ефремов устроит перед освобождением фуршет для заключенных, не соответствуют действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области.

СМИ сообщали, что Ефремов собирается устроить в колонии проводы. Для этого за счет артиста были куплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады, утверждали журналисты.

"Данная информация не соответствует действительности, она полностью недостоверная", – подчеркнули в ФСИН.

В марте 2025 года суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО. Актер в ходе заседания пообещал отказаться от алкоголя. Артист выйдет из колонии 9 апреля, уточнял адвокат Юрий Падалко.

При этом психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в обещании Ефремова отказаться от спиртного. Он уточнил, что изоляция в местах лишения свободы не помогает избавиться от зависимости.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии за ДТП в Москве в 2020 году. Он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

