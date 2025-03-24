Адвокат Падалко: Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) 9 апреля. Об этом в беседе с ТАСС заявил адвокат Ефремова Юрий Падалко.

Как ранее рассказал юрист, после выхода из колонии актер планирует прежде всего восстановить здоровье. По словам адвоката, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

В 2020 году актера приговорили к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался. Ходатайство об УДО Ефремов подал в начале 2025 года.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил его прошение. Артист присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. По его словам, пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить такие ремесла, как шитье и резьба по дереву.

Во время заседания актер повторно попросил прощения за совершенное преступление, а также пообещал отказаться от алкоголя. Более того, как отметил его адвокат, Ефремов не нуждается в возвращении водительского удостоверения.