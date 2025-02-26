Актер Михаил Ефремов подал в суд ходатайство об УДО

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов направил в Алексеевский суд Белгородской области ходатайство, в котором потребовал предоставить ему условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом Агентству "Москва" рассказали в суде, подтвердив поступление соответствующих материалов от артиста.

Суд рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии по делу о ДТП в центре Москвы. Артист выехал на собственном автомобиле на встречную полосу на Смоленской площади 8 июня 2020 года. В результате он врезался в фургон, водитель которого скончался.

В 2024 году представители Ефремова начали обсуждать с семьей погибшего возможность подачи ходатайства об УДО для актера. В декабре СМИ писали, что артисту якобы отказали в УДО из-за нарушения порядка в колонии, но его адвокат назвал эту информацию не соответствующей действительности.

