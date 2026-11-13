Уиткофф анонсировал новую встречу по урегулированию на Украине

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США намерены продолжить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о подготовке еще одной встречи, однако не стал раскрывать ее участников и сроки проведения. Об этом он заявил журналистам в Ирландии.

"У нас в графике запланирована еще одна встреча", – отметил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились продолжить трехсторонние переговоры после раунда в Абу-Даби.

Переговоры в ОАЭ проходили 10 и 11 ноября. По словам Ушакова, американские переговорщики изложили российской стороне свое видение состоявшихся обсуждений.