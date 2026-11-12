Собянин сообщил об уничтожении уже 10 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще пять беспилотников, летевших в сторону Москвы в четверг, 12 ноября, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее мэр сообщил об уничтожении также пяти украинских БПЛА. Они были нейтрализованы около 21:32 вечером 12 ноября. Таким образом, всего в небе над столицей сбито уже 10 вражеских дронов.

До этого аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию с соответствующими органами. На фоне введенных мер возможны изменения в расписании.