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12 ноября, 21:27

Технологии

Криптобиржа Binance полностью покрыла активы после хакерской атаки

Фото: 123RF.com/velivinki

Криптовалютная биржа Binance полностью покрыла активы пользователей, которые были затронуты хакерской атакой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление криптобиржи.

На возмещение средств было направлено более 6,34 миллиарда долларов собственных средств компании. Для этого биржа выкупила затронутые токены на рынке и через внебиржевую торговлю (OTC), а также задействовала часть фонда SAFU, страхового фонда фьючерсов и корпоративные средства Binance.

Об атаке хакеров стало известно в конце октября. Потери могли составить 6,3 миллиарда долларов, позже Binance покрыла 95% суммы ущерба от хакерской атаки.

Оставшиеся проценты приходились на менее ликвидные токены. Кроме того, криптовалютная биржа в качестве превентивной меры отозвала все API-ключи, связанные со сторонней платформой SignalPlus.

В Binance подчеркнули, что системы самой биржи не пострадали, а средства пользователей в безопасности.

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