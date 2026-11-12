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12 ноября, 20:12

Спорт

Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта к лету 2027 года

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Концепцию развития массового спорта в России должны утвердить летом 2027 года. Данное поручение Владимир Путин дал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства подчеркнул, что в стране необходимо развивать не только олимпийские дисциплины, но и национальные виды спорта.

"Конечно, олимпийские дисциплины – лишь часть всего многообразия спорта. Так нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное и историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодежи инновационные направления спортивных и игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями", – сказал Путин.

Он также призвал создавать условия для занятий спортом людьми разных возрастов и групп здоровья, а также поддерживать общественные, корпоративные и бизнес-инициативы по проведению соревнований. Для этого, по словам президента, необходимо выработать понятные алгоритмы взаимодействия организаторов и спортивных федераций.

Кроме того, со следующего года "Кубок защитников Отечества" включат в единый календарный план спортивных соревнований. Путин поручил Минспорту совместно с фондом "Защитники Отечества", региональными и местными властями обеспечить проведение турнира на самом высоком уровне и его достойное освещение в СМИ.

Президент отметил, что спорт высоких достижений важен, однако его основой должны оставаться массовые занятия физической культурой. Также он предложил направлять средства непосредственно спортивным федерациям на поддержку массового спорта и сокращать расходы регионов на профессиональный спорт. По его словам, власти субъектов должны сосредоточиться на развитии массовых спортивных направлений.

Ранее Путин поставил цель к 2030 году выйти на 70% удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом. Для этого, как отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, нужно создавать инфраструктуру, готовить кадры и проводить соревнования, а также активно вовлекать людей, чтобы они знали о возможностях и чувствовали сопричастность к спортивной жизни.

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