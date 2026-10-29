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29 октября, 10:55

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Патрушев заявил, что задача российских волейболистов заключается в победе на ОИ-2028

Патрушев назвал главную задачу российских волейболистов на ОИ-2028

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Российские мужская и женская сборные по волейболу должны будут бороться за золотые медали Олимпиады 2028 года, если получат допуск к турниру. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его словам, возвращение российских волейболистов на международные соревнования стало результатом работы ВФВ с Международной федерацией волейбола (FIVB) и Европейской конфедерацией волейбола (CEV). Представители российской организации участвовали в работе комитетов обеих структур, что, как отметил собеседник агентства, помогло добиться положительного отношения к федерации.

Патрушев также выразил уверенность в уровне российских команд и заявил, что от обеих сборных будут требовать только первого места. Он добавил, что после возвращения на международную арену российские волейболисты смогут выступать с хорошим рейтингом.

Ранее федерация также заявляла, что будет работать над возможностью приступить к подготовке к отбору на будущие Олимпийские игры. Как отмечал Патрушев, поводом стало решение Международной федерации волейбола допустить россиян до своих соревнований во всех дисциплинах.

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