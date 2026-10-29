Более 5 тысяч москвичей присоединились к народной дружине за 9 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 9 месяцев 2026 года к народной дружине Москвы присоединились более 5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Дружинники еженедельно патрулируют жилые кварталы, помогают полиции обеспечивать порядок на улицах и участвуют в охране массовых мероприятий. Они дежурят у стадионов во время футбольных и хоккейных матчей, следят за обстановкой на фестивалях и забегах. В частности, народные дружинники работали вместе с правоохранителями во время празднования Дня города.

Заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Захаров рассказал, как новые участники включаются в работу народных дружин.

Например, Марат Габидуллин из Южного административного округа вступил в дружину в сентябре. Во время обхода района Бирюлево Восточное он заметил, как словесный конфликт между двумя компаниями перерос в массовую драку, и сообщил об этом полиции.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов пресекли потасовку и задержали наиболее активных участников. На каждого из них составили протокол о мелком хулиганстве.

Еще один пример – помощь потерявшемуся ребенку. Евгения Соколова из Северо-Западного административного округа присоединилась к дружине в январе. Во время одного из первых дежурств на Крещение в районе Митино она увидела испуганную девочку, которая отошла от родителей и не могла их найти. Евгения успокоила ребенка, после чего вскоре удалось найти его родителей.

Ранее благодаря информации от инициативных горожан сотрудники "Московской безопасности" смогли выявить нарушения в столице. На проспекте Вернадского жители рассказали о квартире, где могли незаконно проживать иностранцы. Проверка подтвердила нарушение, на двух приезжих составили протоколы, а против владельца жилья, организовавшего их пребывание за деньги, возбудили уголовное дело.