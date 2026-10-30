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30 октября, 17:07

Шоу-бизнес

Джейми Дорнан признался, что испытывает давление из-за роли Арагорна во "Властелине колец"

Фото: ТАСС/АР/Vianney Le Caer

Британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму "50 оттенков серого", рассказал о волнении перед съемками во "Властелине колец". Об этом он заявил в интервью изданию L'Officiel.

Актер признался, что осознает ответственность, связанную с исполнением одной из самых знаковых ролей франшизы. Дорнан отметил, что считает Вигго Мортенсена, сыгравшего Арагорна в предыдущих фильмах, идеальным воплощением этого персонажа, и сомневается, что сможет превзойти его. При этом актер подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы достойно справиться с новой работой.

"Мне доверили суперкультовую роль, я сделаю все, что в моих силах. Для меня Арагорн всегда будет Вигго. Для меня это большая честь", – заявил Дорнан.

В марте новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер объявили о работе над фильмом "Властелин колец: Тень Прошлого", основанным на книгах Джона Толкина.

По сюжету спустя 14 лет после завершения путешествия хоббиты вновь обращаются к воспоминаниям о своих первых приключениях, а дочь Сэма Гэмджи Эланор раскрывает старую тайну, связанную с тем, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до ее начала.

Фильм выйдет после спин-оффа "Властелин колец: Охота на Голлума", премьера которого запланирована на 17 декабря 2027 года.

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