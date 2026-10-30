Новак: объем экспорта дизеля может быть уменьшен из-за атак на НПЗ

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Объем запланированного экспорта дизельного топлива из России может быть уменьшен из-за атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано", – цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что такие атаки наносят ущерб мировому энергетическому рынку.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, правительство разрешило экспорт дизеля в октябре в объеме 510 тысяч тонн, на ноябрь готовятся более высокие цифры – около 2,1 миллиона.

"В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, сколько партнеры захотят", – пояснил Новак.

Он отметил, что план на декабрь пока не сформирован. Новак указал, что он будет корректироваться в конце ноября после того, как будет пониматься уровень производственной мощности.

Ранее сообщалось, что правительство готовит распоряжение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива из России с учетом отдельных исключений по поставкам на мировые рынки. Ограничение будет действовать фактически еще три месяца, до конца января 2027 года.

