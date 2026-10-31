Дмитриев назвал сотрудничество РФ и США в сфере безопасности жизненно важным для мира

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество российских и американских служб безопасности имеет жизненно важное значение для всего мира. Соответствующий пост он разместил в соцсети Х.

"В духе доброй воли США проинформировали российские службы безопасности и распространили публичное предупреждение о возможном террористическом акте в парке Царицыно в Москве", – сообщил Дмитриев.

ФСБ России получила от американской стороны по партнерским каналам информацию о подготовке теракта в Москве. В ведомстве сообщили, что в связи с поступившими данными организована соответствующая работа.

Ранее Дмитриев заявил о неизбежности возобновления экономического сотрудничества России и Европы. По его словам, некоторые европейские правительства меняют позицию, а европейские лидеры все чаще говорят о необходимости диалога с Москвой.

Дмитриев также выразил уверенность в возобновлении работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" и отметил, что расширение экономических сделок между Россией и США может побудить европейские страны присоединиться к этому процессу.

