Врач Долгушева заявила о важности комплексного подхода к профилактике инфаркта

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Наиболее эффективная профилактика инфаркта предполагает одновременное воздействие на несколько факторов риска. В первую очередь необходимо учитывать курение, повышенное давление, уровень холестерина, диабет, лишний вес и недостаток физической активности, рассказала "Ленте.ру" врач-кардиолог Юлия Долгушева.

По словам специалиста, курящим людям важно полностью отказаться от табака. Простое сокращение числа выкуриваемых сигарет не обеспечивает такой же защиты. Эта рекомендация касается и электронных сигарет.

Тем, кто не курит, кардиолог посоветовала уделить особое внимание контролю артериального давления и уровня холестерина. Начинать профилактические мероприятия врач рекомендует с измерения давления, анализа липидного профиля и проверки уровня глюкозы в крови.

Кроме того, Долгушева отметила важность регулярной физической активности. По ее рекомендации, умеренным нагрузкам следует уделять не менее 150 минут в неделю.

Кардиолог также предостерегла от самостоятельного приема аспирина с целью "разжижения крови". Такое применение препарата может повысить риск кровотечения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в стране. Он также рассказал о работе сети сосудистых центров, где пациентам оказывают помощь при инфарктах и инсультах, а также лечат периферические тромботические осложнения.