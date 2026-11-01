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Спецподразделения ряда западных государств присутствуют на территории Украины. Об этом РИА Новости заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

"То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет", – сказал собеседник агентства.

По словам Бордюжи, западные военные специалисты также помогают наводить ракеты на российские военные и гражданские объекты. Кроме того, они передают Вооруженным силам Украины разведывательные сведения о различных целях.

Бывший генсек ОДКБ считает, что такое участие иностранных специалистов может стать одной из причин перехода конфликта в более масштабную фазу. Он заявил, что западные страны намеренно усиливают напряженность и повышают ставки.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны НАТО начали масштабные переговоры о подготовке своих армий и вооружений на случай прямого военного столкновения с Россией. Главная цель Альянса – поставить новые боевые задачи и сформулировать требования к обороне до 2029 года.