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19 октября, 10:10

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Politico: страны НАТО начинают подготовку к войне с Россией

СМИ заявили о начале подготовки стран НАТО к войне с Россией

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Страны НАТО приступили к масштабным переговорам о подготовке своих армий и вооружений на случай прямого военного столкновения с Россией, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Главная цель Альянса – поставить новые боевые задачи и сформулировать требования к обороне до 2029 года. Европейские чиновники опасаются, что к этому сроку Россия может быть готова к потенциальному конфликту с НАТО.

Однако переговоры осложняет возможное уменьшение американского военного присутствия в Европе. Пересмотр стратегии США может лишить союзников части ключевых ресурсов – дальнобойных ракет, разведданных и тяжелой транспортной авиации.

В рамках нового этапа планирования Европе придется самостоятельно ликвидировать появляющиеся бреши и увеличивать оборонные расходы. Участники союза под влиянием опыта конфликта на Украине спорят о массовом применении беспилотников, а также технологий на основе искусственного интеллекта. На фоне этого остается нехватка солдат в европейских армиях.

Внутренние разногласия остаются дополнительной проблемой. Южным членам НАТО не нравится, что ресурсы Альянса сосредоточены исключительно на восточном и северном направлениях.

Министр обороны Франции Катрин Вотрен ранее заявила, что страна должна быть готова к "масштабному вооруженному конфликту с Россией". Она сказала, что намерения России "не допускают двусмысленности". По утверждению Вотрен, РФ якобы хочет подчинить себе Украину и навязать европейцам новую систему безопасности.

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