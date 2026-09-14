Фото: Москва 24/Роман Балаев

Обвинения Запада в подготовке Россией нападения на страны НАТО не имеют оснований – на территорию стран Альянса или Евросоюза не упал ни один российский снаряд, заявил в разговоре с ТАСС член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, на территории стран ЕС и НАТО также не было никаких провокаций и "ничего такого", что могло бы нести любые взрывчатые вещества.

Депутат назвал обвинения России в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига грубой провокацией. Он указал, что западное вооружение, напротив, активно применяется против России, и заметил, что они заявляют о якобы желании России напасть на них, при этом многие в Европе верят.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Он указал, что Владимир Путин говорил: Россия никогда не нападет на них, однако если нападение произойдет с их стороны, то это будет "принципиально иная" и "очень короткая" война.

