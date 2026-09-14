Лихачев: радиоактивное облако дойдет до Вены за 2,5 суток при катастрофе на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В случае ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) радиоактивное облако способно достичь Вены за 2,5 суток, предупредил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

"Это общая забота – обеспечить безопасность крупнейшего в Европе энергетического атомного объекта", – отметил он.

Глава "Росатома" также указал, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной из-за регулярных ударов Вооруженных сил Украины по району станции.

Ранее Лихачев сообщил, что киевский режим нанес серию комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС. В результате погибли двое российских военных. Еще несколько солдат получили ранения, в том числе тяжелые.

Удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции. Глава "Росатома" подчеркнул, что организаторы ударов в Киеве знали, что топливо жизненно необходимо станции, в том числе по причине того, что в августе – сентябре она почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения и работала на дизелях.

