Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:15

Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что мемы с ее участием учат молодежь мудрости

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мемы с ее участием учат молодежь мудрости. Своим мнением звезда поделилась в беседе с Общественной службой новостей.

По словам экс-примы Большого театра, она специально не контролирует свою речь. Артистка отметила, что журналисты нередко задают ей одинаковые вопросы, поэтому и ответы у нее подготовлены заранее. Волочкова также призналась, что не понимает, почему ее слова вызывают такое удивление.

"А про фразу, что половина страны бухает, а Волочкова с шикарным бокалом просекко со свежей клубникой – это алкоголик – эту фразу прям сделали моей коронной. Но ведь в чем я не права?" – отметила она.

Звезда также указала, что ее броские выражения часто распространяют в интернете и ей за свои слова никогда не стыдно. По ее мнению, если это стало мемом, то "это круто", поскольку молодежь идет по верному пути и "учится ее мудрости". Волочкова добавила, что журналистам тоже стоило бы перенять ее жизненный опыт.

Ранее балерина назвала самой большой ошибкой в своей жизни расставание с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым. При этом Волочкова добавила, что именно она была инициатором окончания отношений. Однако, как уточнила артистка, в разрыве немаловажную роль сыграла ее мать.

Читайте также


шоу-бизнес

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика