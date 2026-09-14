Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мемы с ее участием учат молодежь мудрости. Своим мнением звезда поделилась в беседе с Общественной службой новостей.

По словам экс-примы Большого театра, она специально не контролирует свою речь. Артистка отметила, что журналисты нередко задают ей одинаковые вопросы, поэтому и ответы у нее подготовлены заранее. Волочкова также призналась, что не понимает, почему ее слова вызывают такое удивление.

"А про фразу, что половина страны бухает, а Волочкова с шикарным бокалом просекко со свежей клубникой – это алкоголик – эту фразу прям сделали моей коронной. Но ведь в чем я не права?" – отметила она.

Звезда также указала, что ее броские выражения часто распространяют в интернете и ей за свои слова никогда не стыдно. По ее мнению, если это стало мемом, то "это круто", поскольку молодежь идет по верному пути и "учится ее мудрости". Волочкова добавила, что журналистам тоже стоило бы перенять ее жизненный опыт.

Ранее балерина назвала самой большой ошибкой в своей жизни расставание с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым. При этом Волочкова добавила, что именно она была инициатором окончания отношений. Однако, как уточнила артистка, в разрыве немаловажную роль сыграла ее мать.