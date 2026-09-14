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14 сентября, 19:59

Общество

Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя в Москве для поклонения верующих. Перед ковчегом с десницей святителя был проведен молебен.

Ковчег будет доступен для поклонения с 15 по 19 сентября. Желающие могут поклониться святыне ежедневно с 08:00 до 20:00, 20 сентября это можно будет сделать с 08:00 до 14:00.

Паломникам необходимо доехать до станций столичного метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", после чего пройти пешком до Болотной набережной. Проход к храму будет организован через Патриарший мост, так как вход со стороны станции "Кропоткинская" в эти дни закроют.

Святыню доставили в Россию с острова Корфу 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег побывал в 12 регионах страны.

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