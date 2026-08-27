Тихвинскую икону Богородицы привезли в Москву

Фото: patriarchia.ru

Чудотворную Тихвинскую икону Богородицы доставили в Москву, она будет доступна для поклонения верующим до 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Торжественная встреча иконы состоялась на Ленинградском вокзале. Чудотворный Тихвинский образ привезен в город по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вечером 27 августа патриарх возглавит встречу иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Перед началом патриаршей службы у храма Христа Спасителя собралась очередь примерно из 50 человек. На территории вокруг святыни дежурят правоохранители.

Икона Богородицы "Тихвинская" – одна из самых почитаемых в России. Согласно преданию, в XIV веке она 7 раз являлась людям в окрестностях Ладоги. На месте последнего явления на берегу реки Тихвинки в 1383 году построили храм Успения Богородицы. В XVI веке в Тихвине основали Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранилась икона.

После закрытия монастыря в 1920 году икона находилась в музее, а затем была похищена фашистами. Позже она оказалась в распоряжении Русской православной церкви заграницей, а в 2004 году, после открытия монастыря, ее торжественно вернули.

Ранее в Россию впервые за 8 лет привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Ее доставили с греческого острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих. Ковчег со святыми мощами пробудет в России до 20 сентября.