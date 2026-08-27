Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 18:18

Общество

Тихвинскую икону Богородицы привезли в Москву

Фото: patriarchia.ru

Чудотворную Тихвинскую икону Богородицы доставили в Москву, она будет доступна для поклонения верующим до 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Торжественная встреча иконы состоялась на Ленинградском вокзале. Чудотворный Тихвинский образ привезен в город по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вечером 27 августа патриарх возглавит встречу иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Перед началом патриаршей службы у храма Христа Спасителя собралась очередь примерно из 50 человек. На территории вокруг святыни дежурят правоохранители.

Икона Богородицы "Тихвинская" – одна из самых почитаемых в России. Согласно преданию, в XIV веке она 7 раз являлась людям в окрестностях Ладоги. На месте последнего явления на берегу реки Тихвинки в 1383 году построили храм Успения Богородицы. В XVI веке в Тихвине основали Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранилась икона.

После закрытия монастыря в 1920 году икона находилась в музее, а затем была похищена фашистами. Позже она оказалась в распоряжении Русской православной церкви заграницей, а в 2004 году, после открытия монастыря, ее торжественно вернули.

Ранее в Россию впервые за 8 лет привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Ее доставили с греческого острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих. Ковчег со святыми мощами пробудет в России до 20 сентября.

Читайте также


религияобществогород

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика