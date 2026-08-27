В ГД предложили штрафовать родителей школьников-хулиганов

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Родителей учеников, которые некорректно ведут себя как с одноклассниками, так и с учителями, необходимо штрафовать, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с Москвой 24.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с ТАСС предложил ввести процедуру отчисления из школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя. Он объяснил, что в настоящий момент законы позволяют сделать это только формально, однако необходимо перевести их в реальную возможность.

Решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители. При этом Фадеев выразил уверенность в том, что таких ситуаций будет немного.

По словам Пилипенко, помимо отчисления детей, необходимо воздействовать и на их родителей. В частности, штрафовать, если ребенок кого-то обидел, а также применять воспитательные меры, вплоть до отправки писем на работу родителей.

Депутат отметила, что предложение об отчислении детей отчасти правильное, но важно продумать, что делать с такими учениками. Она напомнила, что в СССР неуспевающих оставляли на второй год, а хулиганов отправляли в коррекционные школы, с ними также работали в комнатах милиции. Возможно, такая система нужна и сейчас.

Она подчеркнула, что хулиганы бывают не только из неблагополучных семей, но и из вполне благополучных. При этом важно четко определить, что считать нарушением норм и правил.

Например, если ребенок в школе ведет себя хорошо, а на улице мучает животных, непонятно, как оценивать его поведение. Нужны четкие критерии для выставления оценок за поведение, отчисления и перевода в коррекционные заведения.

"Сегодня меры по работе с хулиганами все же есть. Для этого и в школах введены педагоги по воспитательной работе, психологи. Это тоже работает, но, повторюсь, школа – это школа, а что происходит в семье, дома, как там прививают нормы морали – это другой вопрос", – заключила Пилипенко.

С 1 сентября ученикам 2–8-х классов начнут ставить оценки за поведение. Была разработана трехуровневая система: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценку сформируют по четырем критериям с десятью показателями, при этом она не повлияет на успеваемость и допуск к экзаменам. Введут систему не везде, полный переход запланирован на 2027/28 учебный год.

