РИА Новости: сыну доцента МГУ Камневой предъявили обвинение в ее убийстве группой лиц

Фото: audit.msu.ru

Сыну доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой предъявлено обвинение в убийстве матери, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Он был задержан в рамках расследования. Теперь ему предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

О смерти Каменевой стало известно 26 августа. Ее тело с резаной раной шеи было найдено в доме в подмосковной деревне Жуковке. В том же помещении были обнаружены травматический пистолет и гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами. В СМИ при этом утверждали, что задержан знакомый ее сына.

Погибшая была вдовой бывшего премьер-министра Дагестана Гаджи Махачева. Известно, что после его смерти Каменева принимала участие в имущественных разбирательствах с его экс-супругой из-за наследства. В него входит 17 земельных участков, шесть домов, четыре квартиры, нежилые помещения, акции с дивидендами и доли в бизнесе.

