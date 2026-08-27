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27 августа, 13:50

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых дорог на юге Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД продолжается создание улично-дорожной сети – сейчас там возводят 70-метровый путепровод по основному ходу Каширского проезда, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На путепроводе уже установлены защитные и разделительные ограждения, завершена укладка асфальта, идет облицовка подпорной стены. При строительстве используют в том числе отечественные материалы – из Ленинградской области и Екатеринбурга. Объект завершат до конца года.

По проекту уже возведено и введено в строй 2,4 километра дорожного полотна. Открыто движение по 2-му Котляковскому переулку до пересечения с 1-м Варшавским проездом, по отрезку 1-го Варшавского проезда, а также по Котляковскому проезду и 1-му Котляковскому переулку.

Работы сейчас идут на дороге, которая связывает 1-й и 2-й Котляковские переулки, а также на отдельных участках 1-го Варшавского и Каширского проездов. Кроме того, будет проведена реконструкция действующих и прокладка новых коммуникаций общей длиной свыше 60 км, а прилегающая зона будет благоустроена и озеленена.

После завершения проекта улучшатся транспортная доступность и дорожная обстановка в районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно.

"Появятся альтернативный выезд на Южную рокаду по направлению к МСД, дополнительные маршруты городского транспорта. Все это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – заключил Собянин.

Ранее поступала информация о том, что Тимирязевский и Бутырский районы будут соединены двумя пешеходными переходами, проложенными через пути МЦД-1. Один из них – подземный, находится у дома 29, корпус 1, по Дмитровскому шоссе. Второй – надземный, сооружен в районе дома 5, корпус 1, также на Дмитровском шоссе.

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