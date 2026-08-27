Актера Юрия Цурило кремируют 31 августа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кремация актера Юрия Цурило состоится 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в его семье.

Артист скончался 26-го числа. Ему было 79 лет.

Цурило выступал в Новгородском областном драматическом театре, а также в театрах городов Горького, Новосибирска, Норильска. С 1993 до 2003 года он служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Зрителям актер запомнился благодаря съемкам в фильмах "Хрусталев, машину!", "Поп", "Вий 3D", "Дурак" и "В августе 44-го". Он также снимался в различных телесериалах.

