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27 августа, 14:47

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Эксперт Гутнов: москвич сможет за 3,5 года накопить на первый взнос за новостройку

Москвич сможет за 3,5 года накопить на первый взнос за новостройку

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Москвич со средней зарплатой 180 тысяч рублей сможет накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в новостройке комфорт-класса менее чем за 3,5 года, если будет откладывать половину дохода. Об этом "Газете.ру" рассказал эксперт Ярослав Гутнов.

По расчетам специалиста, при стоимости типичной однокомнатной квартиры в 18 миллионов рублей первоначальный взнос составит 3,6 миллиона рублей. Если ежемесячно откладывать по 90 тысяч рублей, необходимую сумму можно собрать за 40 месяцев.

Гутнов отметил, что копить всю стоимость квартиры нерационально, поскольку такой подход значительно увеличивает срок накоплений. Сейчас средняя стоимость студии в массовой новостройке Москвы без учета Новой Москвы составляет 14 миллионов рублей, однокомнатной квартиры – 18 миллионов, двухкомнатной – 23 миллиона рублей.

По прогнозу эксперта, в ближайшие 5 лет доступность жилья может вырасти на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке. При этом льготные ипотечные программы могут отменить или существенно изменить их условия, а большинство квартир, как ожидается, будет дорожать не быстрее инфляции.

Ранее выяснилось, что в первом квартале 2026 года россияне потратили на приобретение товаров и оплату услуг 82,1% своих доходов. Обязательные платежи и взносы составили 14,9% расходов, а на покупку недвижимости жители России направили 2,8% доходов.

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