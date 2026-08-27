Детский "Мосбилет" с лучшими предложениями культурных событий запущен на mos.ru

Фото: Московский театр кукол

Сервис "Мосбилет" подготовил спецпроект "Куда сходить с детьми в Москве", который поможет семьям спланировать культурный досуг, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В проекте мероприятия классифицированы по предпочтениям и свойствам личности детей. Для артистичных, обожающих музыку и танцы выбраны яркие постановки и уроки. Для маленьких экспериментаторов предназначены программы с новыми знаниями, а для подвижных и контактных ребят – динамические спектакли и интерактивные выставки.

Например, Театр Моссовета приглашает на музыкальную сказку "Бременские музыканты" по либретто Василия Ливанова и Юрия Энтина на музыку Геннадия Гладкова в постановке Евгения Марчелли. Спектакль рассказывает о приключениях Трубадура, Принцессы и их друзей – Осла, Пса, Кота и Петуха.

В Московском театре кукол к 95-летию учреждения выпустили оперу "Волк и семеро козлят". На сцене поют актеры, которым подыгрывают куклы-маппеты. Как в настоящей опере, среди персонажей есть злодеи, но главных героев ждет счастливый конец.

Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы рассчитана на уравновешенных и пытливых ребят, она освещает быт москвичей разных столетий, зодчество и преображение города. В свою очередь, Государственный биологический музей имени Тимирязева в рамках "Биокластера" демонстрирует интерактивную выставку "Жужжащий мир" о пчеловодстве: посетители узнают о роли насекомых для планеты и через мультимедиа смогут увидеть мир с их точки зрения.

Государственный музей А. С. Пушкина предлагает путешествие по старинной усадьбе и экспозицию "Сказки А. С. Пушкина", где вместе с экскурсоводом дети разыграют сценки из произведений поэта. В Театре РОСТА в "Царицыно" показывают интерактивный мюзикл "Цветик-семицветик", где зрители влияют на ход событий. Создатели постановки вдохновлялись итальянским театром и масками комедии дель арте.

В "Москвариуме" открыта выставка "Капибарабууум" с семью тематическими залами и 20 инсталляциями. Посетители знакомятся с персонажами-капибарами, узнают факты о животных и участвуют в играх. В центре восстановления и адаптации птиц в "Сокольниках" можно увидеть редких пернатых: балобана, филина, черного коршуна, сапсана и беркута. Там регулярно проходят просветительские мероприятия о соколиной охоте. С 2016 года она признана объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а с 2022-го – объектом нематериального культурного наследия России.

В Музее космонавтики дети смогут попробовать себя в роли космонавта на интерактивном тренажере "Орион". Участники наденут 3D-очки, будут управлять штурвалом корабля с вибрацией космической техники, выведут корабль на орбиту, проведут стыковку с Международной космической станцией, полетят к Луне, уклонятся от астероидов и вернутся на Землю.

К началу сезона в театрах "Мосбилет" также анонсировал спецпроект "Новый сезон с "Мосбилетом" – гид по премьерам театральной Москвы. В нем можно отбирать спектакли по жанрам: трагедия, драма, трагикомедия, сатира, сказка, хоррор. В этом разделе собраны новинки сезона – от иммерсивных и детских постановок до драматических спектаклей и классического балета.

Ранее сообщалось, что в конце августа в трех галереях объединения "Выставочные залы Москвы" откроются выставки, посвященные городскому пейзажу, книжной графике и академической живописи. Например, до 20 сентября в галерее "Богородское" будет работать персональная экспозиция члена Союза художников России Сергея Филитова "Прогулка по набережной".

