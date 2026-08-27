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27 августа, 13:51

Общество

ФМБА наладило производство универсальной сухой плазмы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное медико-биологическое агентство наладило выпуск универсальной лиофилизированной плазмы, которую можно переливать в экстремальных ситуациях, когда нет возможности определить группу крови пострадавшего. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Скворцова отметила, что в прошлом году Минобороны России получило более 7 тысяч единиц такой плазмы, а за первое полугодие 2026 года – уже более 13 тысяч. По ее словам, этот продукт спасает жизни на передовой, помогая вывести раненых из шоковых состояний и справиться с тяжелыми кровотечениями.

Лиофилизированная плазма представляет собой высушенный препарат, который не требует специальных условий хранения и может применяться непосредственно в полевых условиях.

"В настоящее время мы можем констатировать, что абсолютно все потребности страны закрыты: и военные госпитали, и гражданские, все клиники любой ведомственной принадлежности – региональные, федеральные, – полностью покрыты все потребности", – добавила Скворцова.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить ежегодные выплаты почетным донорам России с 18 до 30 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что гражданам, совершившим 40 донаций крови, присваивается пожизненное звание "Почетный донор России".

Государство также предоставляет таким людям льготы, включая внеочередное медицинское обслуживание по ОМС, доступ к особым санаторно-курортным путевкам и возможность выбрать удобное время для ежегодного отпуска. Депутат выразил уверенность, что более высокая выплата сможет привлечь новых доноров и будет дополнительно мотивировать тех, кто уже сдает кровь.

Правила для доноров обновят в России с 1 января

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