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27 августа, 13:26

Происшествия

Путин выразил соболезнования лидерам Китая и Непала из-за схода селей и наводнений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, а также президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи с последствиями стихийных бедствий на границе двух стран, сообщается на сайте Кремля.

Российский президент в послании Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, вызванной сходом селей в Тибетском автономном районе КНР. Он попросил его передать сочувствие и поддержку людям, потерявшим родственников, а также пожелал всем раненым быстрейшего восстановления.

В телеграмме непальским властям Путин подчеркнул, что Россия сопереживает горю дружественного народа Непала. Глава государства также просил адресовать слова сочувствия родственникам жертв наводнения и пожелать быстрого восстановления здоровья всем пострадавшим.

26 августа в Непале произошло наводнение. Сильный поток воды, пришедший из Тибета, устремился в реку Бхоте-Коши. В округе Расува после случившегося имели место значительные разрушения. Властями был введен режим повышенной готовности для поселений в нижней части течения реки. В свою очередь, на непальско-китайской границе была зафиксирована снежная лавина.

Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Следствием этого стало исчезновение 644 путешественников, в том числе 127 непальцев. Всего в списке пропавших числятся граждане 33 стран. Дополнительно отмечается, что 8 россиян не дают о себе знать после бедствия. В настоящий момент официально подтверждено 270 погибших.

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